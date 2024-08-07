20年期美債ETF近三月報酬率逾12% 00931B漲最多、易入手

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-07 11:22

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聯準會降息循環列車即將啟動，重返資金寬鬆時代，美債投資機會來了，且公債投資潛力更勝公司債。目前台灣掛牌的 20 年期美公債 ETF 共有 7 檔，近三月報酬率都在 12% 以上，其中以統一美債 20 年 ETF(00931B-TW) 績效略勝一籌，同期間報酬率達到 12.76%，近一月報酬率也有 9.47%。

第二名為國泰 20 年美債 (00687B-TW)，近三月報酬率 12.7%；第三則是元大美債 20 年 (00679B-TW)，近三月報酬率 12.65%。對於小資族來說，00931B 每張不到一萬六千元就能入手，也是同類型商品中投資門檻最低的 ETF，方便投資人進行資產配置及調整。

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近期美國通膨增速放緩、就業市場降溫、經濟數據表現疲弱，使市場預期聯準會今年降息幅度將提升，帶動公債殖利率下滑，尤其是長天期公債反應最劇烈。

投資專家說明，公債通常被視為無風險投資標的，價格主要反應聯準會貨幣政策方向。相較之下，公司債價格還會受到發債企業信用風險影響，對利率變化的直接反應程度相對較低。而美國公債中，長天期公債又因存續期間較長，對利率敏感度更勝短天期公債，為債券投資人搶賺降息財的首選。

法人表示，聯準會降息幅度提升，有望推動長天期公債殖利率持續下滑、債券價格進一步上漲。FedWatch 統計至 8/5，市場認為聯準會 9 月有超過 9 成機會降息 2 碼，11 月及 12 月也有 5 成以上機率，分別再降息 2 碼及 1 碼，使全年降息幅度達到 5 碼。後續需持續關注其他經濟數據公布，債市可能因此持續劇烈波動，投資人可採取定期定額方式進場，分散投資風險又能達到累積部位的目標。