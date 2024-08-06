〈國泰張錫看台股〉三大因素干擾未進入空頭 融資瘦身落底近了

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-06 17:59

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國泰投信董事長張錫先前曾說「漲多就是最大的利空」，面對台股近期創下史上最大跌點及跌幅，他今 (6) 日出面信心喊話，強調中東情勢為短期性影響，主要受國際三大因素干擾，造成大盤這波修正，但屬良性換手或獲利了結出場，並未進入空頭，而融資餘額修正也不必太過擔心，可望接近落底，多數融資戶賺錢居多。

台股近來出現史詩級下修，張錫指出，除了中東情勢外，主要是受到三大因素影響，第一是市場對美國經濟衰退的疑慮，不過，昨天甫公布的服務業 PMI 值為 51.4，數據已從上月 48.8 明顯回升，事實上，美國經濟仍穩健成長，沒有大幅衰退的疑慮，投資人不用太擔心，預期下半年 Fed 仍有 2-3 碼的降息空間。

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第二是日本央行升息導致日幣大幅升值，造成 Carry trade unwined(意指原先借日幣買美股及日股) 被迫反手賣出的現象，連動股市大跌，目前日元已止穩，這波 Carry trade unwined 賣壓看起來已經告一段落，日股 6 日出現大幅反彈。

第三為美國總統參選人川普發布台灣搶走美國晶片生意言論，但從 TSMC 最近公布的財報及展望，可看出台灣科技業競爭力超越美國企業，晶片製造是不容易的事，反而是台灣幫助美國科技發展升級，不是只是賺美國的錢，張錫認為，晶片製造是剛性需求，台灣具有競爭優勢，無法被取代。

張錫認為，台股這波下跌，受影響因素都是短期的，主要還是因為先前漲太多，因此做一個適度拉回修正。

此外，市場傳言，輝達 Blackwell 有瑕疵才延後出貨，不過，張錫指出，其實今年本來就是小量出貨，由於 CoWoS 產能不足，原先就計畫明年才會大量出貨，也將是明年 AI 供應鏈及半導體業成長的最大動能。

外界關注是否需要擔心台股融資斷頭壓力，張錫認為，台股現在仍居相對高檔區，大部分融資戶還是賺錢居多，短線上可能有人買在高檔被斷頭，融資餘額修正倒也不用太擔心，應該接近落底，不過，市場還在震盪當中，建議採取分批布局方式。