〈國泰張錫看台股〉「跌深就是最大利多」無須救市 台股擁三支柱後市樂觀
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-06 18:27
台股近期遭到狂殺，一度摜破 2 萬點大關，國泰投信董事長張錫今 (6) 日表示，「跌深就是最大的利多」，台股基本面沒有太大變化，政府也不需要救市，只是回檔的速度較快，他認為，台灣市場擁有三支柱，2 萬點是一個很好的進場時機點，在基本面、資金面良好的狀況下，台股後市仍樂觀看待。
張錫指出，台股的第一大優勢就是「AI+ 半導體供應鏈」，從 2023 年由 ChatGPT 帶起的生成式 AI 旋風，科技產業的漲勢從去年延燒到史上最熱鬧的一屆台北國際電腦展（COMPUTEX），AI 不僅是熱門話題，更是未來 3-5 年、甚至更長期的全球趨勢，以及投資市場的重中之重。
台灣的供應鏈正是核心關鍵，從 IC 設計、晶圓代工、電源、散熱、PCB、伺服器代工等產業，具備關鍵的獨家優勢，台灣人坐擁「AI 軍火庫」，讓全世界都稱羨，當其他廠商還在思索如何把 AI 商機實現成獲利，台廠已經滿手訂單，其他包括電動車、雲端等，都會需要台灣科技國家隊。
張錫說明，台股第二大支撐還有「金融」，14 家金控 2024 上半年已經大賺 3374 億元，獲利能力大爆發，原先有點委屈的金融股股價，在上半年也多創下新高，優異的 EPS，被投信 ETF 選入成分股，最近有拉回是受到整體市場恐慌的氣氛影響。
金融業接下來將陸續公布 7 月財報，加上還有投信資金、股息收入和投資收益等利多，且 9 月若順利開始降息，壽險避險成本下降，更是一大好消息。
第三大利基則是台股 ETF，目前投資人高達 922 萬人，規模超過 2 兆，每月定時定額的投資金額超過 100 億元。以目前 ETF 受益人數最多的國泰 00878 為例，規模大約 3000 億元，這陣子股市大幅修正，00878 股民仍持續增加中，這些都是穩定台股的支柱之一。
張錫建議投資人，危機就是轉機，長線來看的話，高檔能賺錢，但低檔才是入場的好時機，台股還會震盪一陣子，不過這對長期存股族而言反而是好消息，可望迎來逢低承接或加碼的機會。建議可逢低布局台股市值型 ETF，像是國泰台灣領袖 50(00922-TW)，在基本面、資金面良好的狀況下，台股後市仍然是樂觀看待。
張錫認為，台股 8 月應該還是震盪成分居多，底部差不多落在 2 萬點，再往下殺的空間也不大，因此，投資人不用太過悲觀，現在可以耐心的分批布局，等到第三季公布財報時，如果有些公司狀況不錯卻被誤殺了，反而是一個好的進場點，第四季在反應明年成長、美國大選底定後，可能還有一波行情可期。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 三大因素干擾未進入空頭 融資瘦身落底近了
- 〈國泰張錫看台股〉三大因素干擾未進入空頭 融資瘦身落底近了
- 【一分鐘看圖論市】風險性資產修正，眾人恐懼時應更加冷靜
- 風災後看屋 股災時看ETF 大跌時莫慌莫亂 用這招就對了
鉅亨號貼文看更多
下一篇