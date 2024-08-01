聯準會降息在即 00959B瞄準長天期美債8/8開募

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-01 17:02

市場預測美國聯準會今年有可能調降基準利率，加上美國總統大選添增變數，推升近期債券價格走勢。看準降息前為長天期債券佈局良機，大華銀投信推出大華投等美債 15Y+(00959B-TW)，為首檔由外資投信所發行的債券 ETF，已獲得主管機關核准，預計將在 8/8 至 8/14 展開募集，發行價為每單位 10 元。

00959B 追蹤指數為「ICE 15 年期以上 BBB 級大型美元公司債券指數」，主要以美國境內發行之美元計價公司債為母體，再透過流動性、信評、到期年限、票面利率等篩選規則，挑選出約 100 檔的大型美元公司債券作為投組。

前十大成份債囊括全球產業龍頭，橫跨通訊、航空、金融與科技等多元企業，例如：特許通訊、甲骨文、高盛集團、波音、美洲移動、花旗集團、雷神科技、惠普電腦與通用汽車等企業。指數平均信評為 BBB，成分債平均剩餘年期為 24.4 年，擁有誘人的風險調整後收益率，適合穩健投資型的債券投資人。

大華投等美債 15Y+ 經理人郭修誠表示，美國基準利率位於高原期已久，債券價格仍低於近五年平均價格。在即將迎來降息之際，布局進可攻、退可守的長天期債券正是時候。原因在於債券價格與殖利率呈反向關係，一旦進入降息循環，存續期間越長的債券，價格上漲的幅度就越大。