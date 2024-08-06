台股暴跌推升避險需求 4檔槓反ETF受關注

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-06 10:43

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歐美股市大震盪，台股也難置身事外，5 日大盤重摔 1823 點，同時創下史上收盤最大單日跌點與跌幅紀錄，國內 4 檔槓反 ETF 具避險性質，引起市場關注，帶動成交量擴大，法人表示，台股雖然基本面佳，中長多格局不變，但近期市場震盪劇烈，建議投資人可善用槓反 ETF 操作，在市場動盪之際仍能創造獲利契機。

觀察市場上台股反向 ETF 昨 (5) 日表現，大盤大跌近兩千點，這 4 檔平均漲幅近一成，其中，群益臺灣加權反 1(00686R-TW) 上漲 9.92% 表現最佳，元大台灣 50 反 1(00632R-TW)、富邦臺灣加權反 1(00676R-TW) 單日漲幅均為 9.78%，國泰臺灣加權反 1(00664R-TW) 漲幅為 9.56%。

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法人表示，這 4 檔台股槓反 ETF 都可供投資人避險或反向操作台股時做參考，不過，投資人要注意經理費加管理費的成本，經管費最高來到 1.04%，最低僅 0.34%，兩者相差逾 3 倍，可別小看這筆隱形支出。

群益投信表示，短線上仍將呈震盪整理格局，台股投資環境瞬息萬變，對於既想投資台股市場，但又怕挑錯個股的投資人而言，台股槓反 ETF 無疑是不錯的投資工具。由於產業輪動快速、選股不易，投資人可善加利用台股槓反 ETF 靈活操作，在多頭市場時利用槓桿型 ETF 放大投資效率，而在市場下跌時，也可利用反向型 ETF 進行避險，甚至在市場整理階段創造獲利機會，充分掌握台股多空投資契機。

群益臺灣加權反 1 ETF 經理人洪祥益表示，美國市場經濟數據不佳，以及 AI 科技股漲多回跌，美國股市大跌恐慌情緒也蔓延到台股表現。台灣加權指數跌破半年線，即將對年線進行測試。目前恐慌情緒大幅攀升，投資人對於反向 ETF 大幅增加避險需求。