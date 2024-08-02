美債ETF強力吸金 00679B估配0.345元最晚8/15上車

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-02 13:44

市場把握利率維持相對高檔機會，積極進場長天期債券 ETF，目前規模最大、投資人數最多的元大美債 20 年 (00679B-TW) 公告 2024 年第三季預估配息，每受益權單位估配 0.345 元，若以 1 日收盤價 30.89 元計算，單次配息殖利率為 1.12%，年化配息率為 4.47%。

00679B 將在 8 月 14 日公告確定配息金額，8 月 16 日除息，想參與配息的投資人，最晚要在 8 月 15 日前買進並持有，配息發放日則在 9 月 12 日。

00679B 今年以來至 7 月底，累積淨申購逾 925 億元，已接近 2023 全年約 1080 億元淨申購水準；投資人數據集保結算所統計，則自 23.9 萬成長至 34.5 萬，其中持有市值千萬以上大戶更自 366 人成長至 821 人。

價格表現方面，隨債市築底走揚，00679B 於今年第 1 季、第 2 季分別以 7、15 個交易日填息，在現階段利率風險有限下，再度具有避險收益性質。

美國公債由全球最強經濟體美國作為擔保，至 7 月 31 日 00679B 追蹤指數殖利率為 4.1%，其持有長天期美債於殖利率回落階段相對更具資本利得空間。

據彭博資訊統計 ICE 美國政府 20 + 年期債券指數表現，在 2006 年、2018 年最後一次升息至首次降息間，都上漲 11% 左右；2007 年、2019 年首次降息至最後一次降息期間，則分別再上漲 42% 及 26%，均優於同期間 S&P 500 指數表現。