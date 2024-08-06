精確7月營收創今年新高 本月起出貨大眾汽車、小鵬汽車

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-06 17:20

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電動車零組件大廠精確 (3162-TW) 今 (6) 日公布 7 月合併營收達 3.65 億元，月增 2.59%，年增 46.65%，不僅創今年單月新高，也創同期新高，隨著 8 月起生產大眾汽車和小鵬汽車訂單，且下半年歐洲廠開始大量交貨，營收規模擴張中；法人估，8 月起精確每月營收有望創高。

精確表示，上半年已接獲新訂單逾人民幣 17 億元，相當於新台幣 76 億元，遠超出年初對新訂單的預估，營收效能將陸續反映於下半年至 2026 年，並持續開發增加新訂單中。

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累計前 7 月，精確合併營收為 20.07 億元，年增 3.97%。

精確指出，第一季因產線調整、去化庫存，營運已落底，於第二季起業績翻揚，轉投資子公司歐洲精確和廣州精確於 8 月起生產大眾汽車和小鵬汽車訂單，將顯著成長。

另一方面，隨著瑞典著名車廠訂單爆發，下半年歐洲廠開始大量交貨，出貨可望為上半年的 2-3 倍。