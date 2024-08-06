股市添活水！金管會開放券商「認股借貸」最快Q4上路

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-06 21:30

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金管會完成法規修正，擴大開放證券商辦理「認股借貸」業務，預計最快第 4 季上路，屆時，員工認股不必再向銀行籌錢、股東也可避免「賣老股認新股」操作，同時達到穩盤目的、添增資金活水。

金管會今年 5 月研議修正證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法部分條文，開放證券商辦理具有發行人員工或原股東身分之客戶，認購發行人初次上市、上櫃現金發行新股，或已上市、上櫃公司現金增資發行新股為擔保之借貸款項。

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證期局主秘尚光琪說明，預告 60 天期滿，外界無特別意見，因此，維持原預告版本，將於近期公告正式上路時程。

尚光琪進一步指出，由於券商系統建置測試仍需要時間，待後續配套措施完成後，預計最快在今年第四季開辦，券商將可提供更多元的服務，至於開放該業務後的規模大小如何，證期局並未設立預估值。

觀察券商辦理證券業務借貸款項近期 (7/23-7/31) 每日融通餘額情形，根據證期局統計，T+5 型屬短期周轉性質，故每日借還款頻繁，統計近期每日融通餘額約在 10 億~ 15 億元不等，每日融通餘額差異甚大。

至於半年型屬資金融通性質，借款期限較長，故借還款情形較為穩定，統計近期每日融通餘額約維持在 5 億元上下。

另外，證券商尚有辦理不限用途款項借貸業務，提供投資人較為彈性之資金用途，統計近期每日融通餘額約維持在 2900 億元上下。