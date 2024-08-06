〈美股早盤〉拋售暫歇 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-06 21:47

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美股主要指數周二 (6 日) 漲跌互現，投資人在前一交易日全球股市大跌後逢低買進提振走勢，與此同時，聯準會 (Fed) 官員溫和的利率評論也推升市場情緒。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.5%。

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日前美股震盪在的歷史性拋售之後，投資人準備迎接更多的波動。隨著避險資產需求減弱，美國公債下跌。

美國十年期公債殖利近兩周內首次上升，市場目前將 580 億美元公債標售視為對投資者興趣的下一個考驗。交易員也正在淡化聯準會 (Fed) 今年將大幅降息的預期，而貨幣市場目前已經排除了最快在本月緊急降息的可能性。

The Sevens Report 的 Tom Essaye 表示：「如果公債拍賣表現疲弱，過去幾個交易日對經濟衰退的擔憂可能會進一步緩解，並使股市收復很大一部分失地。」

投資人紛紛替自己的投資組合投保，以防市場出現極端崩盤，凸顯出市場焦慮情緒揮之不去。華爾街的「恐懼指標」VIX 指數保持在 30 以上，在過去兩年中，該指數收盤僅兩次突破這一水準。

日本仍處於波動的中心。東證指數 (Topix) 在周一暴跌 12% 後飆升 9.3%。摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 的數據顯示，日元套利交易的平倉只完成約 50%。

Pictet Asset Management 資深投資顧問 Christopher Dembik 表示：「我們預估未來幾天不會出現停頓。」他說日元套利交易的平倉將繼續引發追加保證金和虧損，而股市的持續復甦取決於央行的措施和大型科技公司的收益。

即便如此，相對較小的波動表明，市場正在恢復一些平靜。高盛策略師表示，過去 40 年裡，在標普 500 指數下跌 5% 後買進通常是有利可圖的。

Jefferies International Ltd. 歐洲首席經濟學家 Mohit Kumar 表示：「在我們看來，過去幾個交易日的劇烈市場波動提供了買入機會。」

截至台北時間周二（6 日）21 時許：

焦點個股：

台積電 (TSM-US) 美股早盤上漲 1.43%，至每股 150.07 美元

台積電 (2330-US) 歷經近日遭拋售股價表現疲軟後，摩根士丹利正在將台積電列為首選股。大摩分析師 Charlie Chan 在最新的報告中指出，「在半導體下行周期拉長之時，我們屬意台積電的品質以及具有防禦性的本質」。他補充說，「確認漲價，加上 AI 資本支出持續增強，都應該會是關鍵的催化劑」。

格芯 (GFS-US) 美股早盤下跌 0.09%，至每股 44.73 美元

格芯 (格羅方德 / GlobalFoundries) 周二美股盤前公布第二季營收小幅超出華爾街預期，但預料第三季調整後獲利低於預期，顯示晶片需求復甦慢於預期。這家晶圓代工製造商財報顯示，由於家庭和工業物聯網 (IoT)、智慧行動裝置以及通訊基礎設施和資料中心領域客戶的庫存水準仍然很高，第二季淨收入下降了 11.5%。

Lucid(LCID-US) 美股早盤上漲 9.83%，至每股 3.29 美元

美國電動車新創公司 Lucid Motors 日前宣布，其最大股東沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF) 又向其提供 15 億美元的資金，為公司應對全球需求放緩並推出大眾市場 SUV 提供了關鍵資金支持。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月貿易收支報 - 731 億美元，預期 - 725 億美元，前值 - 750 億美元

華爾街分析：

在經歷了「黑色星期一」之後，華爾街長期多頭、投資顧問公司 Yardeni Research 總裁雅德尼 (Ed Yardeni) 表示，目前的全球股市拋售與 1987 年的崩盤有一些相似之處，當時儘管投資人也十分擔心，但美國經濟最終還是避免了下滑。

雅德尼預估貨幣政策制定者本次將對當前情況做出反應，但不會有緊急利率行動。他說，決策者的第一反應可能是「降低對美國經濟的擔憂」，並抵制 Fed 以降息 2 碼 (50 個基點) 開始其寬鬆周期的可能性。