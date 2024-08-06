〈財報〉叫車業務強勁受惠 Uber第二季業績亮眼

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-06 20:19

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Uber 周二 (6 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，受惠叫車和外送業務需求穩定，該季營收和核心獲利均打敗華爾街分析師預期。

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根據財報，Uber 第二季 (6/30) 營收報 107 億美元，不僅高於分析師預期的 105.7 億美元，也比去年同期的 92.3 億美元高；該季淨利報 10.2 億美元，合每股獲利 0.47 美元，遠超去年同期的 3.94 億美元或每股獲利 0.18 美元，也打敗分析師預估的 0.31 美元。

值得注意的是，Uber 第二季總預訂量年增 19% 至 400 億美元，高於分析師預估的 396 億美元。總預訂量包括叫車服務、外帶訂單以及司機和商家的收入，但不包括小費。Uber 第二季快遞業務也因受惠強勁需求，預訂量年增 16% 至 181 億美元，符合分析師預期。

此外，Uber 第二季稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 報 15.7 億美元，高於去年同期的 9.16 美元，略高於分析師預估的 15.1 億美元。

展望未來，Uber 預估第三季 (本季) 總預訂量介在 402.5 億至 417.5 億美元區間，低於分析師預期的 418.8 億美元，其中美元匯率影響是不利因素之一；第三季 EBITDA 估介在 15.8 億至 16.8 億美元，分析師預估為 16.3 億美元。

分析指出，Uber 業績的強勁成長是由其叫車業務優於預期的成長所推動，尤其是在拉丁美洲和亞太地區。今年第二季，Uber 叫車部門的總預訂量增加 23%，至 206 億美元，原因是用戶叫車次數增加，司機在 Uber 上花費的時間也比去年同期增加。

Uber 執行長柯霍斯洛夏西 (Dara Khosrowshahi) 表示，在此期間，該平台每月有 740 萬名司機和快遞員，而每位司機的乘車時間達到了歷史新高。

另一方面，Uber 一直在推進其叫車和送貨業務的新領域。在過去的一年裡，該公司在美國和海外的平台上增加了更多的服務選擇，包括接駁車、低成本的共乘旅行和摩托車計程車。

此外該公司還與包括好市多 (COST-US) 和維他命小舖 (The Vitamin Shoppe) 在內的新 Uber Eats 商家達成協議，允許安排餐廳訂單以外的東西的配送。

今年 5 月，Uber 與食品雜貨配送平台 Instacart(CART-US) 合作，將其餐廳配送介面嵌入到 Instacart 應用程式中，讓 Uber 能夠接觸到更多的客戶，尤其是在郊區。