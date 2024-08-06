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鉅亨速報

盤後速報 - 華南金(2880)下週(8月13日)除權息1.3元，預估參考價25.54元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05


華南金(2880-TW)下週(8月13日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.2元，股票股利0.1元，合計股利1.3元。

以今日(8月6日)收盤價27.00元計算，預估參考價為25.54元，權息值合計為1.46元，股息殖利率4.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

華南金(2880-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。投資經主管機關核准之事業。對被投資事業之管理。近5日股價下跌4.86%，集中市場加權指數下跌10.53%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/13 27.00 1.2 4.44% 0.1
2023/08/17 21.6 0.59 2.73% 0.0
2022/08/11 24.35 0.78 3.2% 0.34
2021/09/16 21.1 0.265 1.26% 0.264
2020/08/13 20.15 0.5603 2.78% 0.5603

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