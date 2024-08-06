盤後速報 - 華南金(2880)下週(8月13日)除權息1.3元，預估參考價25.54元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05
華南金(2880-TW)下週(8月13日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.2元，股票股利0.1元，合計股利1.3元。
以今日(8月6日)收盤價27.00元計算，預估參考價為25.54元，權息值合計為1.46元，股息殖利率4.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
華南金(2880-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。投資經主管機關核准之事業。對被投資事業之管理。近5日股價下跌4.86%，集中市場加權指數下跌10.53%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/13
|27.00
|1.2
|4.44%
|0.1
|2023/08/17
|21.6
|0.59
|2.73%
|0.0
|2022/08/11
|24.35
|0.78
|3.2%
|0.34
|2021/09/16
|21.1
|0.265
|1.26%
|0.264
|2020/08/13
|20.15
|0.5603
|2.78%
|0.5603
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇