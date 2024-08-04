全台188球隊4182人刷新紀錄！華南金連3年支持社區學生棒球大賽

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-04 11:45

由教育部體育署指導、台灣世界少棒聯盟協會主辦及華南金控 (2880-TW) 贊助的「113 年全國社區學生棒球大賽」，第一屆有 89 支隊伍 1,450 人參賽，第二屆有 167 支隊伍 2,553 人參賽，今年第三屆更吸引全國 188 支球隊 4,182 人參賽，隊伍數及人數皆逐年增加，顯見越來越多社區型的棒球俱樂部或球隊遍布全國各地。

在歷經 1 個月的區域預賽後，全國賽於 8 月 3 日至 8 月 11 日連續兩週的星期六、日，在桃園及新北市的九個場地同時開打。晉級全國賽的 51 支球隊於昨 (8/3) 日齊聚桃園青埔運動公園棒球場參加全國賽開幕典禮，主辦單位承襲本賽事寓教於樂的精神，用心安排園遊會活動、跑壘大賽、全壘打大賽及未來之星對抗賽等活動，讓選手與家長們一同享受夏日棒球嘉年華。

華南金控由處長陳伯壎代表出席本賽事開幕典禮，與各球隊小選手們同樂。本賽事以促進全國社區棒球運動風氣為目的，藉由舉辦賽事讓更多喜歡棒球的孩子能有交流比賽的機會。活動更吸引眾多家長帶著孩子參加，除了能培養孩子的運動習慣及團隊互助精神，也可以促進親子互動及家庭關係，讓平時忙於工作的家長們能開心歡度家庭日，與孩子共創暑假美好記憶。

本屆開幕典禮邀請中華職棒球團樂天桃猿的球員到場擔任活動嘉賓，除了分享自身的棒球經驗，為參賽的小選手們勉勵，也一同參與棒球競賽活動，陪伴孩子們享受棒球帶來的樂趣，讓此次活動增添更多歡樂色彩。