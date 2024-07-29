華銀、威健攜手啟動員工持股信託 打造幸福職場
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-29 19:15
為達成企業永續經營，並使員工退休生活無虞，華南金控 (2880-TW) 旗下華南銀行與威健實業 (3033-TW) 攜手，啟動員工持股信託，協助員工累積退休資金，享受與公司共同成長的獲利回饋，提升職場向心力。
威健實業成立逾 47 年，以經銷代理各種半導體電子零組件、資訊通路產品暨提供技術服務為主要業務，秉持著「連結科技、創造價值」經營理念，深耕亞太地區，經營成果豐厚，並以人為本、團隊價值與追求永續經營，將員工視為公司最重要的資產，提供多項完善合理薪酬及福利，於 112 年獲台北市政府「112 年度第一 屆台北市中高齡者暨高齡者友善企業」認證。
華南銀行協助威健實業規劃員工持股信託。將員工持股信託納入員工福利計劃，依員工職等約定自提金額，隨著員工職等越高、自提金及公司相對提撥的獎勵金就越多，等同為員工加薪，增加未來生活保障。另透過信託機制定期購入威健實業股票，讓員工兼當股東，與公司共享經營成果，提升向心力，同時也為公司留才，提高企業競爭力。
華南銀行秉持「信賴」、「熱誠」、「創新」的經營理念，長期深耕 台灣超過百年，善盡社會責任，提供全方位之信託服務，舉凡上市櫃公司、中小企業、學校等，已成功協助多家企業及機構成立 員工福利信託。本次以企業 ESG 永續金融精神及豐富經驗，協助威健實業規劃員工持股信託，除為員工長期儲備退休資金外，更可落實實踐企業永續經營目的，為勞資雙方共創雙贏。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨號貼文看更多
下一篇