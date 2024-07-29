華銀、威健攜手啟動員工持股信託 打造幸福職場

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-29 19:15

威健實業成立逾 47 年，以經銷代理各種半導體電子零組件、資訊通路產品暨提供技術服務為主要業務，秉持著「連結科技、創造價值」經營理念，深耕亞太地區，經營成果豐厚，並以人為本、團隊價值與追求永續經營，將員工視為公司最重要的資產，提供多項完善合理薪酬及福利，於 112 年獲台北市政府「112 年度第一 屆台北市中高齡者暨高齡者友善企業」認證。

華南銀行協助威健實業規劃員工持股信託。將員工持股信託納入員工福利計劃，依員工職等約定自提金額，隨著員工職等越高、自提金及公司相對提撥的獎勵金就越多，等同為員工加薪，增加未來生活保障。另透過信託機制定期購入威健實業股票，讓員工兼當股東，與公司共享經營成果，提升向心力，同時也為公司留才，提高企業競爭力。