盤後速報 - 鑫創電子(6680)次交易(6)日除權息2.28元，參考價71.79元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05
鑫創電子(6680-TW)次交易(6)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.29元，股票股利0.99元，合計股利2.28元。
首日參考價為71.79元，相較今日收盤價80.20元，權息值合計為8.41元，股息殖利率1.61%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/06
|80.20
|1.2894
|1.61%
|0.9918
|2023/07/25
|98.8
|1.9952
|2.02%
|0.9976
|2022/06/27
|50.8
|1.2
|2.36%
|0.3
|2021/07/27
|54.2
|2.0
|3.69%
|0.0
|2020/07/20
|68.0
|0.0
|0.0%
|0.6052
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