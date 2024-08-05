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鉅亨速報

盤後速報 - 鑫創電子(6680)次交易(6)日除權息2.28元，參考價71.79元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05


鑫創電子(6680-TW)次交易(6)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.29元，股票股利0.99元，合計股利2.28元。

首日參考價為71.79元，相較今日收盤價80.20元，權息值合計為8.41元，股息殖利率1.61%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/06 80.20 1.2894 1.61% 0.9918
2023/07/25 98.8 1.9952 2.02% 0.9976
2022/06/27 50.8 1.2 2.36% 0.3
2021/07/27 54.2 2.0 3.69% 0.0
2020/07/20 68.0 0.0 0.0% 0.6052

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