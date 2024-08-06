材料-KY7月營收14.03億元改寫新高年增逾5成 下半年動能強

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-06 17:30

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材料 - KY(4763-TW) 今 (6) 日公佈 2024 年 7 月營收為 14.03 億元創新高，月增 34.44%，年增 52.22%，主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，及絲束新產能擴增完成挹注。

材料 - KY 在 2024 年 1-7 月累計營收為 82.12 億元，較去年同期成長 69.34%，也創同期歷史新高。

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展望 2024 年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另濟南大自然新材料亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長。預期在平均銷售單價優於 2023 年度，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。

產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，2024 年 7 月中旬已順利完成擴增絲束產能，預計 2025 年 1 月再完成擴增絲束產能，暨預計 2025 年第二季完成與中峰化學規模相當之醋片新廠。另東南亞設廠 (絲束) 計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

材料 - KY 指出，除持續優化生產效率與擴大產能外，公司往兩大策略方向佈局，以達成長期成長及鞏固競爭優勢：一、把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術。二、因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增醋酸纖維長絲產能，以增加多樣化產品並因應市場需求。