〈台幣〉貶幅收斂 交投持穩 收32.688元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-06 16:55
新台幣今 (6) 日幾乎全日處在貶值狀態，最多一度貶值 1.06 角，終場收在 32.688 元，貶值 4.9 分，台北外匯經紀公司成交值 14.02 億美元，匯市並未見到量能異常的情形。
中央銀行指出，台北匯市多半是反映國際趨勢，也會密切注意新台幣的變化，供需並未見失衡情形。
觀察主要亞幣，韓元盤中再度重挫超過 0.7%，日元也貶 0.6%，人民幣貶近 0.2%，新台幣貶 0.15%，港幣小貶 0.06%，星元處平盤附近，泰銖則小升近 0.1%。
法人分析，ISM 服務業指數恢復擴張，削弱聯準會緊急降息預期，而美元隨美債殖利率走低，多數非美貨幣獲提振，不過，目前股匯市瞬息萬變，波動幅度加劇，尤其日元升值去槓桿化造成的擾動，仍不容小覷。
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