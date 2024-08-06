〈台幣〉貶幅收斂 交投持穩 收32.688元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-06 16:55

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新台幣今 (6) 日幾乎全日處在貶值狀態，最多一度貶值 1.06 角，終場收在 32.688 元，貶值 4.9 分，台北外匯經紀公司成交值 14.02 億美元，匯市並未見到量能異常的情形。

新台幣今日以 32.64 元、微貶 0.1 分開出，雖一度轉為升值，隨後日元轉弱，主要亞幣趨貶而跟貶。

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