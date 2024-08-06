〈文曄法說〉併購效益顯現 Q2雙率揚獲利創次高 上半年EPS 3.28元

全球 IC 通路龍頭文曄 ( 3036-TW ) 今 (6) 日召開法說會，並公佈第二季財報，發言人林冠男指出，本季已完全收購 Future Electronics，在其財務貢獻下，毛利率、營益率皆顯著提升，稅後純益達 21.5 億元，季增 35%，年增 123%，創下同期次高，每股稅後純益 1.7 元，累計上半年 3.28 元。

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文曄指出，收購 Future Electronics 對公司成功轉型為全球一流企業是一個具有重大意義的里程碑，兩個高度互補的業務模式相結合，強化公司在國際市場的領先地位，並通過充分發揮雙方的優勢和專業，提供完整覆蓋的全方位服務能力，為客戶和供應商提供更多價值。