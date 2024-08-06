〈文曄法說〉併購效益顯現 Q2雙率揚獲利創次高 上半年EPS 3.28元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-06 14:47
全球 IC 通路龍頭文曄 (3036-TW) 今 (6) 日召開法說會，並公佈第二季財報，發言人林冠男指出，本季已完全收購 Future Electronics，在其財務貢獻下，毛利率、營益率皆顯著提升，稅後純益達 21.5 億元，季增 35%，年增 123%，創下同期次高，每股稅後純益 1.7 元，累計上半年 3.28 元。
文曄第二季營收 2,436.47 億元，季增 26%，年增 107%，毛利率 4.51%，季增 1.98 個百分點，年增 0.93 個百分點，營益率 1.75%，季增 0.93 個百分點，年增 0.01 個百分點，稅後純益 21.5 億元，季增 35%，年增 123%，每股稅後純益 1.7 元。
文曄上半年營收 4,362.98 億元，年增 84%，毛利率 3.64%，季增 0.82 個百分點，年增 0.13 個百分點，營益率 1.58%，季增 0.41 個百分點，年減 0.11 個百分點，稅後純益 37.4 億元，季增 61%，年增 122%，每股稅後純益 3.28 元。
文曄指出，收購 Future Electronics 對公司成功轉型為全球一流企業是一個具有重大意義的里程碑，兩個高度互補的業務模式相結合，強化公司在國際市場的領先地位，並通過充分發揮雙方的優勢和專業，提供完整覆蓋的全方位服務能力，為客戶和供應商提供更多價值。
根據國際專業研究機構 Gartner 統計，2023 年在全球半導體通路市場，文曄與 Future Electronics 合併的擬制性市佔率 12.2% 排名第一名。
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