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〈台股盤後〉台積電、聯發科帶頭反彈 大漲670點收復2萬關

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-06 14:17

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台積電、聯發科強漲逾半根，帶動大盤反彈逾600點收20501點。(圖：shutterstock)

台股歷經昨 (5) 日雪崩式暴跌後，今 (6) 日台積電及聯發科雙雙漲逾半根停板，帶動大盤強力反彈，最高漲至 20751.5 點，終場漲 670.144 點或 3.38%，以 20501.02 點作收，成交量 6399.06 億元。 

權值股今天強力反彈，台積電 (2330-TW) 漲逾半根停板，大漲 65 元，漲幅 7.98%，聯發科 (2454-TW) 同樣漲逾半根停板，終場漲 84 元，漲幅 8.48%，廣達 (2382-TW) 漲逾 3%。不過鴻海 (2317-TW) 今天較無表現，跌 0.3%。日月光 (3711-TW) 也漲逾半根停板，漲 5.77%，台達電 (2308-TW) 也漲 6.27%。 


IC 設計族群今天在聯發科領軍之下，漲勢強勁，華邦電 (2344-TW) 漲 5%，信驊 (5274-TW)、矽力 *-KY(6415-TW) 漲逾 4%，群聯 (8299-TW) 漲逾 2%，聯詠 (3034-TW)、力旺 (3529-TW)、九暘 (8040-TW)、安國 (8054-TW) 以及祥碩 (5269-TW) 漲逾 1%。 

PCB 族群同樣有表現，台光電 (2383-TW) 強攻漲停鎖住 426.5 元，台燿 (6274-TW) 漲逾半停板，泰鼎 - KY(4927-TW) 漲逾 4%，健鼎 (3044-TW) 與金像電 (2368-TW) 也都有所表態。 

營建族群則走跌臉綠，京城 (2524-TW)、宏璟 (2527-TW)、隆大 (5519-TW) 與華友聯 (1436-TW) 慘跌停，皇普 (2528-TW)、聯上發 (2537-TW)、寶徠 (1805-TW)、怡華 (1456-TW)、達麗 (6177-TW) 以及長虹 (5534-TW) 跌逾 8%。 

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台股盤後台積電聯發科IC設計營建

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華邦電23.15.00%
信驊38254.94%
矽力-KY392.54.53%
群聯4532.14%
聯詠499.51.94%
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京城93.6-10.00%
宏璟38.25-10.00%
隆大44.25-9.97%
華友聯137-9.87%
皇普40.95-9.20%
聯上發19.45-9.11%
寶徠19.3-8.75%
怡華19.9-8.51%
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