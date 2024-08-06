〈台股盤後〉台積電、聯發科帶頭反彈 大漲670點收復2萬關

台股歷經昨 (5) 日雪崩式暴跌後，今 (6) 日台積電及聯發科雙雙漲逾半根停板，帶動大盤強力反彈，最高漲至 20751.5 點，終場漲 670.144 點或 3.38%，以 20501.02 點作收，成交量 6399.06 億元。