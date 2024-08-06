遇上黑色星期五 少年股神再翻車！材料-KY、國巨爆鉅額違約交割
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-06 18:57
台股上周五 (2 日) 跌 1004 點，市場憂心是否導致違約交割暴增，證交所今 (6) 日公布最新統計，共有 10 家證券商通報，13 戶違約交割金額達 2.39 億元，其中，材料 - KY(4763-TW)、國巨 (2327-TW) 達到揭露標準，金額分別為 1.58 億元、4682 萬元。
根據證券商申報，投資人違約金額的買進、賣出合計總金額 2 億 3993 萬 5865 元，買進、賣出相抵後金額 1824 萬 1185 元。
其中，材料 - KY 違約總金額 1 億 5872 萬元，申報券商為國票安和、華南古亭；國巨 4682.1 萬元，申報券商為國票安和。
證交所表示，8/6 集中市場整體交割秩序正常，證券商交割情況良好，應屆交割款券均準時完成交付；投資人交割部分，截至上午 11 時初步統計，證券商申報投資人違約金額雖較為增加，但仍僅占成交值萬分之 1.87，交割風險皆在可控管範圍。
根據規定，如果在 T+2 上午 10 點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」，因此，今天證交所公告違約交割主要反映上周五 (8/2) 的交易，昨 (5) 日大盤暴跌逾 1800 點， 市場預期違約交割情形恐更甚 8/2。
證交所再次提醒投資人，一旦發生違約交割，不僅會影響日後在證券市場的開戶交易，也可能需負擔法律上的責任，並對個人信用產生負面評價。投資人應審慎評估投資狀況，強化風險意識，並隨時留意交易紀錄及資金運用情形，避免無法履行交割義務，以保護自身投資權益。
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