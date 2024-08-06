便宜日元難再！瑞銀大幅下調年底美元兌日元到145明年見130

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-06 17:06

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瑞銀今 (6) 日發表對日元和利率的最新看法，認為日央行態度偏鷹派，預計 10 月將政策利率上調至 0.5%，並於明年 3 月、6 月續上調至 1.0%。外匯分析師並預測 2024 年末美元兌日元匯率預測從 160.00 下調至 145.00；並將 2025 年底的預測從 140.00 下調至 130.00。

瑞銀經濟團隊目前預計日本央行將在 10 月將政策利率上調至 0.5%。之後 12 月和 1 月日本央行將按兵不動，以確保 2025 年的薪資談判將在春季談判中再次實現薪資高增長，隨後在 3 月將政策利率上調至 0.75%，6 月上調至 1.0%。

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與市場定價和其他日本央行觀察人士相比，瑞銀對新的政策利率上調預測依然更高、更快（偏鷹派），目前預計終期利率為 1.0%，1% 的實際 GDP 增長較難實現。

瑞銀投資銀行策略分析師 James Malcolm 指出，儘管與大多數其他 G10 經濟體相比，日本央行的加息步伐仍比較緩慢，但對於日本央行來說，在數十年抗通縮失敗後，進入這一新模式仍是政策基調的巨變。在此背景下，同時考慮到瑞銀經濟團隊預計日本央行將於 10 月加息 25 個基點，2025 年再加息 2 次，他將年末美元兌日元匯率預測從 160.00 下調至 145.00，並將 2025 年底的預測從 140.00 下調至 130.00。

瑞銀認為，美元日元套息交易的退出才剛剛開始，但在短期內，該貨幣組合可能在夏季盤整，之後會再繼續走低。下一個重大事件，應是美聯儲在 9 月開始降息。

美元日元套息交易的退出規模會有多大？James Malcolm 指出，日本的 “基本平衡”（經常帳戶 + 外國直接投資淨額 + 股票資金流）一直非常穩定，債券資金流在過去一年中從購買外國資產轉向出售外國資產。因此，沒有其他因素能解釋與 “公允價值” 基本面指標的巨大偏離，這也說明瞭在風險偏好受到重大衝擊（迫使投資者去槓桿）或利差開始縮小時，套息交易面臨的巨大退出風險。