日銀救了日元、損了日股 全球市場跟著進入亂局

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 14:26

日本金融市場周一 (5 日) 震盪加劇，日元對美元從 7 月底點反彈近 13%，升至個 7 月高點；東證指數則重挫逾 20%，回吐今年以來漲幅，進入技術性熊市。

另一方面，日本 10 年期公債殖利率下挫 17 個基點至 0.785%，為 4 月以來最低。

這波金融災難的強度及延續性讓投資人感到驚訝，從股票和貨幣的散戶到大型對沖基金等機構，所有人都受到傷害。

債券殖利率暴跌也為銀行股蒙上陰影，導致日本最大的銀行三菱日聯金融集團 (Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.) 的股價盤中跌幅達到創紀錄的 21%。

盛寶市場 (Saxo Markets) 貨幣策略主管 Charu Chanana 表示，對於日本政策制定者而言，現在的情況極其複雜，寬鬆貨幣政策會扼殺日元，而緊縮措施會使日股崩潰。

Charu Chanana 進一步指出，如果市場對美國經濟衰退風險的擔憂持續上升，日元兌美元匯率可能遲早會升至 140，將進一步打壓日本股市。