對美國經濟放緩擔憂蔓延 日元升至7個月高點

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 13:49

日元兌美元連續第 5 個交易日延續漲勢，並觸及今年 1 月以來新高水準。這一動能受到日本央行可能進一步收緊貨幣政策，以及套利交易平倉預期的支撐，分析師認為，這可能會在短期內為日元提供持續支撐。

日元周一 (5 日) 亞洲時段已升至 143 以內，當地 14:35 左右，暫報 142.93 日元兌 1 美元，漲幅達 2.46%，並已升至約今年年初的水位。

與此同時，中東地緣政治緊張局勢加劇，也為避險日元帶來買盤。據《路透》報導，以色列周日空襲兩所學校，造成至少 30 人傷亡。此外，根據 Axios 報道，美國國務卿布林肯表示，根據 3 位聽取通話簡報的消息來源提供的資訊，伊朗和真主黨可能最早在周一對以色列發動襲擊。

更為關鍵的是市場對日元升息、美元降息的預期。上周五美國令人失望的勞動力數據，增強了對聯準會 9 月降息的預期，美元面臨壓力。 CME 的 FedWatch 工具目前顯示， 9 月 18 日降息 50 個基點的可能性為 74.5%，高於一周前的 11.5%。

東京瑞穗證券 (Mizuho Securities) 首席貨幣策略師 Masafumi Yamamoto 表示，市場定價是聯準會在 9 月會議上降息 50 個基點，但他認為降息幅度太大。美國經濟顯示出放緩跡象，但並不像市場預期的那麼糟糕。

自上周以來，美國公債殖利率一直大幅下跌，當時聯準會將政策利率維持在目前的 5.25% 至 5.50% 區間，而主席鮑爾則開啟了 9 月降息的可能性。

但到上周五，數據顯示失業率大幅上升，引發美國經濟可能走向衰退的討論，降息預期加深。10 年期美國公債殖利率上周下跌近 40 個基點，為 2020 年 3 月以來最大單周跌幅，最新值為 3.75%。