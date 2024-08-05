〈房產〉北市中山區低總小宅好吸金 林森北路近一年交易逾160件居冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-05 12:35

雙北地區因擁有龐大的就業機會與生活、交通機能完善等優勢，自住需求強勁。而不同路段的住宅環境各有其優缺點，使交易表現多有不同。永慶房產集團盤點雙北市住宅近一年熱門交易路段的價量表現。其中，位於中山區的「林森北路」以 160 件的交易量居北市之最；而新北市則由中和區的「景平路」以 242 件居冠。

台北市住宅近一年熱門交易路段，前三名分別為中山區的林森北路、內湖區的民權東路六段和信義區的吳興街。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，林森北路所在的中山區共匯集了四條捷運線交通便捷，公車路線多，商業、生活機能活絡，雖然位於蛋黃區，但區域內有不少小坪數、屋齡偏高的住宅可供選擇，推升當地房市熱度。而林森北路生活圈因區域特殊，多有娛樂場所，使房價與周邊相比更親民，區域內以低總、小坪數的中古大樓為交易主力，每坪單價約 7 字頭，總價落在 1200 萬元上下，對於購屋族群相對容易負擔，深受不少單身、小資族群青睞。

至於位居第二的民權東路六段，陳金萍分析，內湖區受惠於科學園區的發展，帶動當地人口流入。民權東路六段前半段屬四期重劃區，街廓寬敞、綠覆率高的生活環境，且新成屋在當地相對稀有，受到不少買方的青睞。民權東路六段後段則鄰近捷運葫洲站，又有明星學區麗湖國小加持，生活機能強，長期受自住族群歡迎。

陳金萍表示，吳興街生活圈較靠近山邊，發展較早，多為老舊巷弄，區域內物件也多為屋齡 35 到 40 年左右的舊公寓，該區也為蛋黃區中的房價凹陷區。不過，該區整體生活機能完整且熱鬧，包含吳興街商圈、台北醫學大學及其附設醫院等，距離捷運台北 101 站步行約 10 分鐘，也有不少公車路線行經，可迅速通往信義計劃區。數據顯示，近一年交易量為 126 件，平均單價為 67 萬元，親民的房價受到不少消費者的喜愛。

至於新北市，則由中和區的「景平路」奪冠。陳金萍分析，景平路為中和的主要交通幹道，可連接新店和萬華，沿線有秀朗橋、景平、景安、中和 4 個捷運站；不僅具備交通、生活機能優勢，再加上小坪數的電梯大樓套房物件也多，因此有不少房屋總價落在首購族可負擔的範圍內，也帶動區域房市熱絡。數據顯示，景平路近一年交易達 242 件居雙北之冠，相當於平均每月交易突破 20 件。