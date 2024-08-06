海空運需求熱 中菲行7月營收創近2年來新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-06 10:49

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貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日公布 7 月合併營收達 25.65 億元，月增 6.06%，年增 50.6%，創 2022 年 11 月以來新高，中菲行表示，海運運價持續強勁，再加上海轉空需求熱絡，7 月貨運量增長 30%。

中菲行前 7 月合併營收 145.56 億元，年增 19.88%。

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中菲行說明，7 月空運市場高漲，尤其電商商品、人工智慧晶片和伺服器的需求，以及消費電子產品上市，持續帶動運輸需求。

另一方面，在紅海危機的干擾、地緣政治的緊張局勢，以及對全球供應鏈的連鎖反應的推動下，海運運價持續處高位。

而由於空運商品結構產生重大變化，全球港口擁塞、紅海事件等因素下，造成空海運間的運費差距縮小，進而促進海轉空需求。