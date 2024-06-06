中菲行完成二代接班 樂觀看Q3海空運市況

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-06 18:39

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日股東會完成董事會改選，由二代接班，公司創辦人錢堯懐卸任董事長一職，經營重任傳承給新任董事長錢文莉和執行長施振昇擔綱；展望後市海空運，中菲行表示，海運旺季提前了整整一個月，海運運價持續飆升，同時，空運需求熱絡，預計第三季將出現更顯著的增長。

中菲行成立至今已有 52 年，在全球 17 個國家及地區設立超過 150 個行銷服務通路，長期經營航空和船公司關係，擁有 75 個海外策略夥伴，且具有自行開發建構的數位物流服務平台 Dimerco Value Plus System。

中菲行指出，值此時機，為世代傳承，依錢文莉和施振昇優異的經營能力、創新思維，樂觀看可百尺竿頭、更上層樓。

中菲行今日也公布 5 月合併營收為 21.85 億元，月增 12.69%，年增 23.55%，創 2023 年 1 月以來新高，累計前 5 月合併營收達 95.72 億元，年增 9.1%。

中菲行說明，電商商品、人工智慧晶片和伺服器的需求強勁，過去 5 月的淡季並未出現，再加上企業將生產從中國轉移到泰國和越南等地，促進了亞洲貨運交易量增長，預計第三季將見到更顯著增長。

中菲行進一步提到，前 4 個月跨太平洋東行 (TPEB) 出貨量年增 19.1%，然而船公司運力持續減少，，西岸減少 14%，東岸減少 11%，造成供不應求，尤其歐美年底前可能徵收高額反傾銷進口關稅，使中國電商，電動車和再生能源相關貨物海運出口大增，旺季從以往的 6 月提前了整整一個月。