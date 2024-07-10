淡季運費較去年漲四成！TEMU跟希音中國直送模式正重塑全球空運市場

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 15:49

中國跨境電商平台 TEMU、SHEIN(希音) 將產品直接從中國工廠直送歐美消費者的商業模式正以驚人的速度佔據航空貨運運力，重塑航空貨運市場。這一現象引發市場對今年年終運輸旺季運力緊張以及運價暴漲的擔憂。

SHEIN 和 TEMU 去年在美國市場爆紅，以極低廉價格吸引大量消費者。根據《Omnisend》對千位美國民眾進行的購物習慣調查，去年七成美國消費者曾在全球跟中國電商平台購物，其中 57% 在 TEMU，43% 在 SHEIN，33% 在 TIKTOK，20% 在阿里巴巴旗下的速賣通購物。

此外，51% 美國消費者表示從 SHEIN 購買成人服裝，37% 從 TEMU 購買家居用品，且每 5 個美國消費者便有 1 人每周至少在 TEMU、SHEIN、速賣通，亞馬遜 (AMZN-US) 和 Etsy(ETSY-US) 上購物一次。

為更快將商品送達歐美消費者，電商平台紛紛採用直接將商品從中國工廠出貨，然後空運運往海外的做法。這種跨境直送模式讓我國華南地區的出貨量激增，引發航空貨運運力日益激烈的競爭，不僅導致亞洲主要航空貨運樞紐空運成本增加，運力出現短缺，甚至消除傳統上的淡季旺季之分，像是傳統上屬於淡季的 6 月，今年空運運費年增約 40%。

根據海、空運運價與市場情報服務商 Xeneta 數據，上月底從中國南部至美國的空運平均現貨價格為每公斤 5.27 美元，較 2019 年高出 1 倍多。

Xeneta 空運部門主管 Niall van de Wouw 表示，中國電商的迅速崛起在極短時間內徹底扭轉空運市場的格局。

根據國際航空運輸協會 (IATA) 數據，得益於貿易成長、電商蓬勃發展和海運運力限制，全球航空貨運需求均大幅上升，總需求按貨運噸公里 (CTKs*) 較去年 5 月成長 14.7%，年增率連 6 月呈成長態勢，其中又以亞太地區需求尤為強勁，今年 5 月航空貨運需求年增 17.8%，非洲 - 亞洲貿易通道年增 40.6%，歐洲 - 亞洲、亞洲內陸和中東 - 亞洲貿易通道分別成長 20.4%、19.2% 和 18.6%，運力年增 8.4%。

此外，從亞洲飛往歐美貨機承載的貨物通常以智慧手機、筆電等小型高價物品，以及魚類和鮮花等易腐壞物品為主，如今 SHEIN 和 TEMU 低價服飾和家居用品正佔據空運艙位。

根據美國國會去年 6 月報告，光是 TEMU 和 SHEIN 兩家公司每天就向美國發送近 60 萬個包裹。

Cargo Facts Consulting 在 2 月的研究數據也顯示，TEMU 和 SHEIN 每天在全球運送約 9 千噸貨物，大約需要 88 架波音 777 貨機來完全裝滿。具體來看，TEMU 每日運輸噸位達 4 千噸，SHEIN 則是 5 千噸，速賣通達到 1 千噸，TIKTOK 為 800 噸。

瑞士貨代巨頭德迅的航空物流運行副總裁 Yngve Ruud 表示，2022 年 TEMU 和 SHEIN 根本還不是航空貨運市場的參與者，但去年底已成為全球兩大空運託運人。

DHL Global Forwarding 執行長 Tim Scharwath 也說，中國電商平台不到兩年時間內迅速擴張，在從亞洲出口的貨機航班中，佔用逾三成貨運空間。目前，DHL 全球空運都在敦促零售商和製造商儘早簽訂空運合約，以避免在年終購物季時，因艙位緊張而錯失商機。若等到 10 月再來要求增加空運貨物，需求恐難獲需求。

為緩解航空貨運壓力，尤其是來自中國的航空貨運量，很多國際航空業者都在增加新的航班跟運力，像是美國貨運航空業者 Atlas Air(AAWW-US) 與雲途物流合作在中美之間推出第 2 架航空貨運飛機，大韓航空將透過加強客戶合作夥伴關係，並在關鍵航線上分配運力來滿足來自中國日益成長的電子商務需求。