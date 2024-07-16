遠雄港緊搭空運大商機 跨境物流專倉投入營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-16 18:38

遠雄港 (5607-TW) 今 (16) 日與東風集團旗下東風航空貨運承攬公司 (EAST WIND Express) 共同辦理跨境電商自動化物流專倉的開工營運典禮，將提供兩岸三地貨物運輸更完善的物流服務。

遠雄港說明，物流專倉是一地上三層和地下一層的獨立快遞通關倉庫，建物量體約 3,965 坪，涵蓋通關倉儲區、物流操作區、辦公區域等作業空間，預計將於明日正式開倉營運，提供更優良的營運安全與通關效率，為台灣空運快遞市場締造新榮景。

桃園國際機場位居東亞樞紐位置，航網綿密加上航空機隊充足運能，近年來兩岸經貿的空運進出口貿易量呈穩定成長的趨勢，因而更依賴穩定的物流支援及快速的貨件處理效率。

遠雄港表示，在此背景下，占地 45 公頃、串連物流、人流、商流、金流和資訊流的遠雄航空自由貿易港區便具有高度經濟效益和競爭力，成為兩岸分工、國際接軌重要橋樑。