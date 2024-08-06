衰退陰霾籠罩 美股大崩盤 瑞銀：沃爾瑪準備迎接「黃金時刻」

鉅亨網編譯許家華 2024-08-06 12:34

‌



美股周一崩盤，標普 500 指數和道指均創下 2022 年以來最糟糕的一天，波動性飆升。俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數 VIX ，盤中交易飆升 134%。

‌



繼就業報告未達預期後，消費者支出成為焦點，因為如果失業率持續上升，美國人將減少非必要消費，這對所有零售商來說都是一個不祥的訊號，甚至像沃爾瑪這樣的行業巨頭也不能完全倖免這次股市的回檔，但瑞銀分析師 Michael Lasser 認為，沃爾瑪可望比許多零售同行更能抵禦這一衰退。

Lasser 表示，儘管零售業的消費者支出下降，沃爾瑪仍將維持其客流量，因為沃爾瑪的商品中必需品比例較高，為其優勢。事實上，消費必需品在經濟低迷時期往往表現良好，物美價廉的沃爾瑪更是此趨勢的受益者，因為不同收入階層的購物者都試圖尋找更划算的商品。

此外，沃爾瑪過去幾年進行的投資可能會在未來幾季佔據更大的優勢。

沃爾瑪近年來的投資，尤其是新推出的自有品牌和對數千種商品的降價策略，使其在市場上成為價值導向的零售商，進一步擴大市占。同時，沃爾瑪也成功開發了新營收來源，如廣告業務，這將在消費者支出減少的情況下推動利潤增長。

Lasser 稱沃爾瑪多年來努力將各部位落實到位，做出了正確投資，從錯誤中吸取教訓並抓住機會，因此「股東將持續獲得回報。」

沃爾瑪將於 8 月 15 日公布第二季財報，Lasser 認為該公司將「準備迎接黃金時刻」。作為全球最大零售商，沃爾瑪財報一直受到密切關注，投資者常將其視為零售業和消費經濟的風向標。隨著市場的最新恐慌，沃爾瑪的報告將受到更加嚴格的審視，以尋找任何疲弱的跡象。

根據 FactSet 的共識預測，分析師預計沃爾瑪每股收益 (EPS)65 美分，營收 1686 億美元。沃爾瑪美國同店銷售預計將年增 3.5%，略低於上一季的年增率 3.8%，反映出消費者對支出的謹慎態度。