無懼全球「黑色星期一」？小摩力挺美國科技股：拋售接近尾聲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-06 10:28

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儘管全球股市經歷了「黑色星期一」，但摩根大通（小摩）交易部門仍然認為，科技股的拋售可能已經「基本完成」，市場「接近」逢低買進的技術機會。

本周一，是一個令投資人銘記的日子，全球股市哀鴻遍野。日經 225 指數狂瀉 12.4%，抹平今年來漲幅，南韓股市出現 2008 年以來最大跌幅，且日本、南韓、土耳其等國股市主要指數觸發熔斷機制。

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美股也未能幸免於難。道瓊、標普 500 指數分別收跌 2.60%、3.00%，雙雙寫下 2022 年 9 月以來最大單日跌幅，那斯達克指數也重挫 3.43%，報 16,200.08 點。

分析師認為，市場對美國經濟衰退的擔憂，是全球市場崩潰的最主要原因。上周五，美國勞工部公布的失業率，意外升至 4.3%，達到 2021 年 10 月以來最高值。

「總體而言，我們認為，逢低買進的技術時機正在接近，我們的技術性布倉指標可能會在未來幾天進一步下跌。」小摩持倉情報部門主管 John Schlegel 寫道：「話雖如此，我們能否獲得強勁反彈，可能取決於未來的宏觀數據。」

他指出，未來幾周美國將陸續公布製造業採購經理人指數（PMI）、消費者物價指數（CPI）、零售銷售等經濟數據。

據《彭博》報導，摩根大通在報告中說，跡象顯示市場從科技股輪動可能已經「基本完成」，但現在仍然很難明確地對科技公司發出解除警報的信號。