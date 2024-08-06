華頓商學院教授喊話：聯準會應緊急降息75基點、下月繼續

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 14:40

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華頓商學院教授 Jeremy Siegel 周一 (5 日) 呼籲，美國聯準會應該在 9 月份的會議之前採取行動，緊急降息 75 個基點，然後在 9 月的會議上再次進行同樣幅度的下調。Siegel 認為，根據當前的通膨和就業狀況，聯準會已經實現其政策目標。

Siegel 周一接受 CNBC 採訪時表示，「這是最低限度」。他認為，相較於聯邦基金目標利率目前的 5.25% 至 5.5%，利率應該要在 3.5% 至 4% 之間。

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Siegel 呼籲採取積極行動，反映出他認為當前的經濟環境需要迅速做出反應。透過降低基本利率，聯準會可以刺激經濟成長並解決通膨上升的擔憂。降息將使企業和消費者更負擔得起借貸，從而鼓勵支出和投資。

他指出，上周五的就業數據顯示失業率已達到 4.3%，而通膨率已降至 2.5%，接近聯準會的目標。Siegel 認為，考慮到這些進展，聯準會維持利率不變的決策「完全沒有道理」。

聯準會在例行會議之外宣布降息極為罕見，但並非史無前例。

Siegel 提到，市場對於聯準會的緊急降息將會有積極反應。他回憶了 2001 年初，時任聯準會主席格林斯潘在 2000 年 12 月會議上未能降息後，實施了一次超出預期的降息，市場對此反應熱烈。

Siegel 批評聯準會目前的政策反應遲緩，認為它「遠遠落後於形勢」，並形容聯準會目前處於「觀望」狀態。

與此同時，聯準會主席鮑爾在 7 月的會議上表示，9 月份開始降息的計畫「已在考慮之中」，而聯邦公開市場委員會自 2023 年 7 月以來，一直維持基準利率不變。