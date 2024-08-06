search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Krystal Biotech Inc(KRYS-US)EPS預估上修至2.6元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 04:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Krystal Biotech Inc(KRYS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.55元上修至2.6元，其中最高估值6.12元，最低估值1.89元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.12(6.12)9.3413.2415.87
最低值1.89(0.89)4.044.948.5
平均值2.97(2.59)6.338.5311.14
中位數2.6(2.55)6.397.2610.11

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.15億5.59億7.11億9.21億
最低值2.68億4.15億5.05億7.76億
平均值2.91億4.67億6.30億8.31億
中位數2.95億4.64億6.44億8.36億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.20-1.71-3.13-5.490.40
營業收入0.000.000.000.005,070萬

詳細資訊請看美股內頁：
Krystal Biotech Inc(KRYS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKRYS

相關行情

台股首頁我要存股
Krystal Biotech Inc180.71-5.85%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty