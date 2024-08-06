鉅亨速報 - Factset 最新調查：Krystal Biotech Inc(KRYS-US)EPS預估上修至2.6元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 04:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Krystal Biotech Inc(KRYS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.55元上修至2.6元，其中最高估值6.12元，最低估值1.89元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.12(6.12)
|9.34
|13.24
|15.87
|最低值
|1.89(0.89)
|4.04
|4.94
|8.5
|平均值
|2.97(2.59)
|6.33
|8.53
|11.14
|中位數
|2.6(2.55)
|6.39
|7.26
|10.11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.15億
|5.59億
|7.11億
|9.21億
|最低值
|2.68億
|4.15億
|5.05億
|7.76億
|平均值
|2.91億
|4.67億
|6.30億
|8.31億
|中位數
|2.95億
|4.64億
|6.44億
|8.36億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.20
|-1.71
|-3.13
|-5.49
|0.40
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5,070萬
詳細資訊請看美股內頁：
Krystal Biotech Inc(KRYS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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