鉅亨速報 - Factset 最新調查：切思皮克能源(CHK-US)EPS預估下修至1.33元，預估目標價為109.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 10:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對切思皮克能源(CHK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.37元下修至1.33元，其中最高估值3.1元，最低估值0.68元，預估目標價為109.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.1(3.1)
|12.82
|12.22
|11.27
|最低值
|0.68(0.68)
|2.3
|3.42
|4.89
|平均值
|1.55(1.56)
|6.11
|8.29
|8.08
|中位數
|1.33(1.37)
|5.64
|7.94
|8.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35.90億
|124.31億
|136.61億
|117.38億
|最低值
|27.56億
|69.45億
|39.76億
|117.38億
|平均值
|30.53億
|98.33億
|98.81億
|117.38億
|中位數
|28.82億
|94.98億
|110.22億
|117.38億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-50.00
|-998.26
|--
|33.36
|16.92
|營業收入
|85.47億
|46.70億
|73.01億
|141.23億
|60.38億
詳細資訊請看美股內頁：
切思皮克能源(CHK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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