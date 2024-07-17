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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Krystal Biotech Inc(KRYS-US)EPS預估上修至2.55元，預估目標價為195.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 00:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Krystal Biotech Inc(KRYS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.22元上修至2.55元，其中最高估值6.12元，最低估值0.89元，預估目標價為195.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.12(6.12)9.3413.2415.87
最低值0.89(0.89)0.343.044.93
平均值2.71(2.65)5.648.6811.11
中位數2.55(2.22)6.268.6511.39

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.27億5.80億7.76億9.63億
最低值1.96億2.51億4.98億7.00億
平均值2.67億4.28億6.10億8.11億
中位數2.70億4.27億6.01億7.87億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.20-1.71-3.13-5.490.40
營業收入0.000.000.000.005,070萬

詳細資訊請看美股內頁：
Krystal Biotech Inc(KRYS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKRYS

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