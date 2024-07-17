鉅亨速報 - Factset 最新調查：Krystal Biotech Inc(KRYS-US)EPS預估上修至2.55元，預估目標價為195.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Krystal Biotech Inc(KRYS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.22元上修至2.55元，其中最高估值6.12元，最低估值0.89元，預估目標價為195.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.12(6.12)
|9.34
|13.24
|15.87
|最低值
|0.89(0.89)
|0.34
|3.04
|4.93
|平均值
|2.71(2.65)
|5.64
|8.68
|11.11
|中位數
|2.55(2.22)
|6.26
|8.65
|11.39
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.27億
|5.80億
|7.76億
|9.63億
|最低值
|1.96億
|2.51億
|4.98億
|7.00億
|平均值
|2.67億
|4.28億
|6.10億
|8.11億
|中位數
|2.70億
|4.27億
|6.01億
|7.87億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.20
|-1.71
|-3.13
|-5.49
|0.40
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5,070萬
詳細資訊請看美股內頁：
Krystal Biotech Inc(KRYS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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