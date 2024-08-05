〈台幣〉逆勢收今高32.639元 升值1.78角 外匯局長這樣解釋

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-05 17:23

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台北股匯市今 (5) 日走勢完全兩樣情，對比加權指數暴跌 1807 點，新台幣反而逆勢強勁升值，終場收在全日最高價 32.639 元，升值達 1.78 角，中央銀行外匯局長蔡烱民說，匯市是反映國際趨勢，「且接匯的力量有跑出來，和外資賣超的力道差不多」，匯市並未見到供需失衡的情形。

蔡烱民指出，外資今日雖賣超台股約 700 億元，但廠商接匯的力量也因此出現，買賣雙方拉鋸，並未見到供需失衡狀況，事實上，股市和匯市都是反映國際盤，匯市不只受到日元飆升的驅動，也是反映各貨幣都是對美元大幅升值。

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目前因美國就業市場比較弱，市場認為聯準會降息的幅度將較原先預期大，不過，蔡烱民也認為，其實美股、台股等多數股市今年以來多仍呈現上漲，聯準會最可能會在 9 月降息，應無緊急降息的迫切性。

新台幣今日以 32.7 元、升值 1.17 角開出，終場收在最高點 32.639 元，升值多達 1.78 角，台北外匯經紀公司成交值 17.81 億美元，全日高低價差 1.26 角。