台股殺聲震天 法人：短線震盪加大 中長線偏多看法不變

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-05 16:48

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台股殺聲震天，摜破 2 萬點重要心理關卡，暴跌超過 1800 點，法人分析主要有三原因，上周美國部分科技大廠公布讓市場失望的財報，以及美國 7 月非農就業出現疲態，加上美股、台股等主要股市今年以來已漲多，因而出現獲利了結賣壓。法人表示，雖然短線指數震盪機率相對偏高，但企業獲利能力維持穩定，以及預防性降息不變的情況下，股市中長期仍可偏多看待。

截至 8/2 為止，S&P 500 指數已有將近 80% 企業公布財報，其中符合或優於預期的比例將近 80%，表現較前季為佳。凱基投信指出，在目前通膨增速放緩且勞動市場數據低於預期的情況下，市場過度解讀聯準會降息反映經濟面臨衰退風險；若未來聯準會預防性降息路徑訊息更加明確，將有利於提振投資人信心，並有助股市止跌回升。

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凱基投信表示，隨著本次股市修正過後，評價壓力將有所釋放，也有助於市場回歸理性，更加專注於近期基本面狀況；而按照目前的企業獲利展望來看，短線評價修正過後，反而可視為逢低進場的機會。惟短線市場悲觀情緒餘波盪漾，操作上建議採取分批進場較為適當；並可以股債配置作為核心資產，在市場處於築底階段之時，可以較低的波動風險參與未來的反彈機會。

股市方面，凱基優選高股息 30(00915-TW) 基金經理人施政廷表示，美國經濟衰退擔憂等利空因素導致近期股市出現恐慌性下殺，然而，美國 7 月失業率上升，部分是受到美國颶風影響，導致勞工無法工作，7 月就業數據存有雜訊，美國景氣狀況仍要觀察 8、9 月數據，連續 3 個月數據才足以顯示未來經濟脈絡，因此，維持 7 月中旬開始的股市下跌僅是牛市的中期修整，而非牛市全面反轉的看法。

操作策略方面，建議採取核心衛星配置，以大型高品質股為主，輔以具 AI 題材之成長型股票；布局應以分批布局為上，切忌將資金一次性投入，保留投資安全邊際為較佳策略。

債券方面，凱基 A 級公司債 (00950B-TW) 基金經理人鄭翰紘表示，短線市場悲觀情緒使得美國公債利率走降，美國 10 年期公債殖利率上週一舉向下摜破 3.8%，約略回到年初水準，並帶動上週債券價格普遍收高。短線上長天期公債成為市場上避險最佳資產，惟利率下行速度過快，若未來經濟基本面仍朝向軟著陸發展，須留意公債利率過度反應的回彈帶來的價格波動風險。