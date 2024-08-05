外資殺紅眼699億 史上第7大賣超狂砍台積電、鴻海 順手加碼反向ETF

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-05 19:45

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台股今 (5) 日暴跌 1,807 點，收在 19,830 點，創下台股史上最大跌幅以及最大跌點紀錄，外資持續賣超 699 億元，創史上第七大賣超金額，大賣 00940 與 00929 兩檔高股息 ETF 共 20 萬張，也同步提款台積電 4.4 萬張、變現 370 億元，更大舉加碼元大台灣 50 反 1，張數高達 17.6 萬張，凸顯外資看空的心態。

三大法人合計賣超 1,050.37 億元，外資攜刀大砍 699.6 億元，呈現連二賣，自營商賣超 525.15 億元，已連二十賣，投信買超 174.38 億元，連二十四買；期貨方面，外資隨著台股驟跌，也減碼空單 5,654 口，未平倉空單口數降至 39,446 口。

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儘管外資今天賣超 699 億元，較上周黑色星期五賣超 966.59 億元縮減，但仍是史上第七大賣超，累計今年下半年以來，賣超金額高達 4964.1 元。