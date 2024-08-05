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外資殺紅眼699億 史上第7大賣超狂砍台積電、鴻海 順手加碼反向ETF

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-05 19:45

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外資倒貨台積電4.4萬張 還加碼反向ETF 17.6萬張。(鉅亨網資料照)

台股今 (5) 日暴跌 1,807 點，收在 19,830 點，創下台股史上最大跌幅以及最大跌點紀錄，外資持續賣超 699 億元，創史上第七大賣超金額，大賣 00940 與 00929 兩檔高股息 ETF 共 20 萬張，也同步提款台積電 4.4 萬張、變現 370 億元，更大舉加碼元大台灣 50 反 1，張數高達 17.6 萬張，凸顯外資看空的心態。

三大法人合計賣超 1,050.37 億元，外資攜刀大砍 699.6 億元，呈現連二賣，自營商賣超 525.15 億元，已連二十賣，投信買超 174.38 億元，連二十四買；期貨方面，外資隨著台股驟跌，也減碼空單 5,654 口，未平倉空單口數降至 39,446 口。


儘管外資今天賣超 699 億元，較上周黑色星期五賣超 966.59 億元縮減，但仍是史上第七大賣超，累計今年下半年以來，賣超金額高達 4964.1 元。

觀察外資今天賣超標的，元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 兩檔賣超張數合計就達 20 萬張，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 則達 4.4 萬張，鴻海 (2317-TW) 近 4.3 萬張、面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 合計也有 5.9 萬張。

其他如新光金 (2888-TW)、臺企銀 (2834-TW)、開發金 (2883-TW) 三檔也分別約 4.5 萬張、2.8 萬張與 2.8 萬張，傳產的中石化 (1314-TW) 也入列外資賣超前十名。

外資買超前十名大多為反向 ETF 與債券 ETF，其中，由於美股那斯達克期貨一度跌逾千點，讓外界仍保守看待明天大盤走勢，外資也持續做空，積極買進反向 ETF，包括元大台灣 50 反 1(00632R-TW)、國泰臺灣加權反 1(00664R-TW)，張數分別達 17.6 萬張、1.9 萬張。

另外，隨著市場對降息期待升溫，外資也大舉買進債券 ETF，包括群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、新光投等債 15+(00775B-TW)、群益投等新興公債 (00756B-TW)、凱基 AAA-AA 公司債 (00712-TW)、元大投資級公司債 (00720B-TW) 與復華新興企業債 (00760B-TW)，合計共達 16.5 萬張。

投信今日逢低承接聯電 (2303-TW)(UMC-US)2.2 萬張，自營商則持續賣超聯電逾 9,000 張。

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