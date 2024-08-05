台股股災蔓延 證交所信心喊話：必要時祭穩定市場措施

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-05 16:10

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受到美國經濟數據不佳及中東局勢緊張影響，台股今 (5) 日引爆多殺多賣壓，指數終場大跌 1807.21 點，跌幅為 8.35%，收在 19830.88 點，成交值達 6407.93 億元。證交所下午臨時召開記者會，總經理簡立忠出面信心喊話，呼籲投資人回歸基本面理性評估，必要時將採取各項穩定市場措施，但目前暫無具體措施推出。

美國近日公布 7 月份 ISM 製造業指數為 46.8，創近 8 月新低，引發市場不安情緒。8 月 2 日美國勞動部公布 7 月份非農就業人數相較 6 月僅新增 11.4 萬人，且失業率飆至近三年新高，引發市場對於經濟衰退的擔憂。

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儘管聯準會近期態度轉鴿，表示若通膨持續改善，可能於 9 月啟動降息，惟市場恐慌情緒仍導致美國四大指數 8 月 2 日全數走跌，而 VIX 恐慌指數單日漲幅超過 25%，此外，中東地區在哈馬斯領導人哈尼亞遇襲擊後緊張局勢升級，國際地緣政治風險升溫，亦對全球股市產生衝擊。

簡立忠表示，當國際出現重大事件時，加權股價指數多會與全球市場連動。

觀察國內基本面，依據台經院 7 月公布經濟景氣預測，受惠於全球 AI 產業熱潮，國內企業擴廠意願增強，而全球終端需求回升及新興科技應用產品需求揚升，令出口表現優於預期，台經院預估 2024 年國內經濟成長率為 3.85%，較前次預測上修 0.56 個百分點，另國發會公布 6 月景氣燈號從紅黃燈轉為代表景氣熱絡的紅燈，顯示我國經濟表現穩健。

上市公司部分，我國 6 月全體上市公司營收總計 3 兆 3981 億元，較去年同期成長 11.83%，累計營收總計 19 兆 2097 億元，較去年同期成長 10.43%，上市公司營運具韌性。

儘管近日受美國四大指數重挫影響，台股亦陷入震盪，惟長期而言台股全年漲幅 10.6%，相較亞洲主要市場表現仍佳。截至 8 月 2 日，代表散戶的交易整戶擔保維持率為 163.54%，追繳金額及處分金額僅略為上升，近 10 年來集中市場違約金額占全體市場總成交金額比率均在 10 萬分之 6 以下，8 月 1 日及 8 月 2 日違約比率僅為 10 萬分之 0.6，顯示市場各項風險控管機制發揮預期功能，整體市場結算交割秩序良好。