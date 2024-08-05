〈台股盤後〉史上最慘股災 斷頭式暴跌1807點 426家收跌停

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-05 14:06

台股今 (5) 日空頭氣盛、開低走低，現股面臨獲利了結壓力、融資個股也受追繳令萬箭齊發，恐慌性賣壓引爆多殺多格局，盤中最低下探至 19783 點，跌點高達 1855 點，終場收在 19830.88 點，下跌 1807.21 點，跌幅高達 8.35%，接連失守兩萬一、兩萬點以及半年線大關，並創下台股史上最大跌點、收盤最大跌點紀錄。

此外，由於台股近兩日暴跌，尾盤期貨更打入跌停板 19374 點，跌點高達 2152 點，跌幅 10%，證交所也預計在今日下午三點召開記者會，就近日股市變動與因應措施進行說明，料將宣布救巿措施。

台股 34 類股全軍覆沒，8 大類股包括玻璃陶瓷、半導體、其他電子、電腦及周邊設備、建材營造、電器電纜、電子與電子零組件跌幅都超過 9%，上市櫃 1840 家，終場跌幅 5% 以上有 1559 家 ，當中跌停家數有 426 家，個股幾乎全盤盡墨，終場僅有 21 家收紅。

台股連續兩天一共暴跌 2812 點，兩天跌幅就相當於 4 月 23 日至 6 月 18 日的漲幅，等同兩天跌掉近兩個月的漲幅，尤其今日最高點 20982 點，與上周五收盤 21638 點形成多達 656 點的跳空缺口，空方摜壓力道極強，多頭反攻不易。

台股自 7 月 11 日創下 24416.67 點歷史新高紀錄後，不到一個月時間，跌掉 4586 多點，呈現斷崖式墜落，且從下半年來看，外資自 7 月 1 日起至上周五一共賣超 4586 億元的驚人數字。