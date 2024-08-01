亞幣周四多數走強 日元升破150 觸及5個月高點

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:00

大多數亞洲貨幣周四 (1 日) 走強，因聯準會暗示即將降息後美元下跌，而日元因日本央行發出鷹派訊號而強升，並觸及 5 個月高點。

但在中國發出更疲軟的經濟訊號後，人民幣及澳元的走勢落後其他亞幣。

美國聯準會主席鮑爾周三表示，由於通膨和勞動市場數據更加鼓舞人心，有可能在 9 月降息，這造成美元指數大跌。

CME Fedwatch 顯示，鮑爾的言論促使市場幾乎完全消化了 9 月降息 25 個基點的預期，並押注有很小的可能性將降息 50 基點。

相較之下，日本央行意外升息，並暗示還可能進一步升息後，日元連續兩日走強。美元兌日元跌破 150 關卡，為今年 3 月以來首次，匯率一度貶至 148.5，然後回到 149.85 附近徘徊。

特別是，央行總裁植田和男的言論，讓市場對日銀重新回到鷹派看法。植田表示，如果經濟表現與通膨均符合預期，日本央行準備今年進一步升息。他也表示，0.5% 並不是日本央行升息的上限。