〈焦點股〉大型PCB廠健鼎、南電及金像電市值同步跌破千億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-05 11:12

台股今 (5) 日因台積電 (2330-TW) 的領跌效應，導致大盤重挫 1400 點，包括大型 PCB 廠健鼎科技 (3044-TW) 、南電 (8046-TW) 及金像電 (2368-TW) 的股價大跌，今天盤中同步跌出市值 1000 億元之外，也爲市場罕見。

目前台股 PCB 產業市值欣興 (3037-TW)、台光電 (2383-TW) 及臻鼎 - KY(4958-TW) 的三劍客市值維持在 1000 億元，在今天的跌破千億元市值 PCB 個股中，健鼎是唯一成交量縮且未觸及跌停個股，健鼎去年 7.5 元股息已完成除息，同時將在 8 月 8 日公布 2024 年第二季財報。

健鼎因生產伺服器及 AI 伺服器板汽車板及記憶體模組板題材，先前不斷獲法人加碼推升股價，今年 5 月並創下 239.5 元的歷史高價。

健鼎 2024 年 6 月營收爲 52.53 億元，月增 3.63%，與去年同期的 43.62 億元相比，年增率 20.43%，2024 年 1-6 月營收 310.84 億元，年增 12.33%。 預期下半年營收將有機會再成長。同時，健鼎 2024 年第二季營收 157.99 億元，季增 3.36%，年增 17.5%。

健鼎在 2024 年首季營收以 152.85 億元，改寫歷史同期次高，僅次於 2022 年第一季的 173.6 億元，毛利率 21.97%，季減 0.26 個百分點，年增 6.67 個百分點，稅後純益爲 18.4 億元，創史上同期新高，季增約 1.1%，年增 62.31%，每股純益爲 3.5 元。

目前除對越南同奈廠加速設備更新，有利於承接更高階、高毛利率的訂單之外，整體健鼎對接單結構也在進行調整，趨勢上也延續捨棄低毛利的訂單。