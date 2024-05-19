汽車板四大天王首季實際出貨達120億元 健鼎仍稱霸群雄

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-19 08:10

美系電動車供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 、敬鵬 (2355-TW) 、燿華 (2367-TW) 及定穎 (3715-TW) 四家台汽車板前段班 PCB 廠，2024 年第一季營收及獲利譜出成長佳績；但是整體而言 ，首季汽車板市場拉貨力道不強，這四強的汽車板首季出貨金額合計仍達 120 億元，其中健鼎以 41.58 億元續維持出貨王的寶座。

健鼎奪下 2023 年台廠汽車板銷售冠軍， 且 2024 年第一季記憶體模組、伺服器、汽車等應用是出貨重點，單季總體營收營收超越上一季的 149.51 億元，在 2024 年首季營收以 152.85 億元，改寫歷史同期次高，僅次於 2022 年第一季的 173.6 億元，公司估計第二季工作天數增加，並持續看好網通、伺服器及汽車應用板、記憶體模組板接單及出貨。

但是由健鼎的統計顯示，2024 年第一季汽車應用的出貨比重居各類產品之冠，占營收比重達 27.2%，優於 2023 年占比平均值的 27.1%，但推估首季實際銷售上 ，汽車板營收 41.58 億元，則略較 2023 年同期的 41.12 億元衰退 1.28%。

而敬鵬 2024 年首季營收爲 41.01 億元，季減 5.57%，年增 3.31% ，敬鵬 2024 年第一季的汽車板營收占比 78%，銷售金額爲 32 億元，敬鵬毛利率爲 15.81%，季增 0.11 個百分點，年增 7 個百分點，稅後純益 3.24 億元，季增 64%，年增 6.71 倍，每股純益達 0.82 元，主要在低軌衛星、汽車板的需求回升挹注。

燿華 2024 年第一季營收 4.63 億元，毛利率 16.36%，季增 6.02 個百分點，年增 13.86 個百分點，稅後純益 2.76 億元，創 6 季以來最佳表現，較上季及去年同期都爲由虧轉盈。

由燿華的出貨數據顯示，2024 年首季的汽車板占比重約 40%，金額約 16.65 億元，低軌衛星板在首季營收占當季比重約 15%；據分析，燿華在第一季汽車板原有客戶需求偏弱，但在新加入客戶的拉貨帶動之下，比重仍維持 40%。汽車板的首季出貨以 HDI 板爲主，占全部汽車板的約 70%。

燿華在第一季低軌衛星板在首季營收占當季營收比重約 15%，在客戶端訂單旺盛且加速出貨之下，燿華預估 2024 年第二季比重將可望提升到 20%。

定穎 2024 年第一季營收爲 41.71 億元，毛利率 22.67%，年增 2.83 個百分點，稅後純益 2.83 億元，年增 1.96 倍，每股純益達 1.02 元，其中汽車板的營收 占比爲 70%，出貨金額達 29.2 億元。

定穎在 2024 年首季在營收結構上，汽車占比重 70%、顯示面板 12%、儲存裝置 8%、網通及服務器 5%、電腦及週邊 3%、消費性電子占 2%。對於今年新產品，定穎表示，陸續有美 / 歐系自動駕駛、攝像頭模組以及 AI 加速卡料號放量，公司持續往高層數、高階 HDI 以及高頻高速產品發展。定穎表示，隨著 AI 以及電動車的發展，客戶對 HDI 的需求也逐漸提升，定穎今年 HDI 占比目標至少要超過 30%，而 HDI 的毛利率也優於公司平均表現。

同時，定穎泰國廠預計在今年第三季試產、第四季量產，速度優於同業，產能將逐步提升，生產且目前第三地產能是客戶最需要，新客戶在等待認證中，定穎泰國廠生產規劃以高階產品以及 HDI 為主。

過去汽車 Tier 1 供應鏈對 PCB 的需求以高信賴度爲主，近年產品設計上則更進入 輕薄短小的 HDI 板設計，在兩項門檻之下，PCB 廠以高產能的 HDI 製程，在汽車板市場取得更多的市占， 進一步推升在此一類別產品的營收比重及金額；其中就 HDI 製程板營收比重中，健鼎已跨越 3 成的水準，而敬鵬也超過 20%。