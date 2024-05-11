〈熱門股〉健鼎營運表現佳 法人單周買2萬張挺漲逾14%

健鼎 ( 3044-TW ) 在去年每股純益 11.53 元有利條件下，大方配發 7.5 元股息，創新高；同時，健鼎在首季稅後純益爲 18.4 億元，創史上同期新高，季增約 1.1%，年增 62.31%，每股純益達 3.5 元，本周獲三大法買超 2.01 萬張，股價收在 206 元，周漲逾 14.8%%。

健鼎估計第二季工作天數增加之下，有利於營收的推進，並看好在 HDI 板、伺服器及汽車應用板、記憶體模組板接單及出貨。健鼎科技 2024 年 4 月營收 54.48 億元，月增 6.85%，年增 22.68%；累計 2024 1-4 月營收 207.33 億元，年增 11.05%。

健鼎科技爲蘋果 PCB 供應鏈，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省無錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PC B 廠購併案，也進行另一越南周德新廠的投資之中，5 月 10 日股價收在 225 元，站在所有均線之上，如量能擴增，有助突破 239.5 元的高點。