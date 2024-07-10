健鼎上半年營收310億元年增12% 估下半年續成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-10 16:17

蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2024 年 6 月營收爲 52.53 億元，月增 3.63%，與去年同期的 43.62 億元相比，年增率 20.43%，2024 年 1-6 月營收 310.84 億元，年增 12.33%。 預期下半年營收將有機會再成長。

同時，健鼎 2024 年第二季營收 157.99 億元，季增 3.36%，年增 17.5%，

健鼎今天除息 7.5 元，當日完全填息，收盤價報 213.5 元，健鼎今天盤中的強勢填息表現，也使明 (11) 日除息約 3 元的欣興 (3037-TW) 盤中受到激勵跌幅縮減，欣興今天收盤報 175.5 元，較昨日下跌 1.5 元，欣興今天成交量放大到 2.07 萬張。