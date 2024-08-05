search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 創意(3443)7月營收29.03億元年增率高達31.2％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 14:15

創意(3443-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣29.03億元，年增率31.2%，月增率8.6%。

今年1-7月累計營收為153.13億元，累計年增率-0.1%。

最新價為954元，近5日股價下跌-20.6%，相關半導體業下跌-3.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3539 張
  • 外資買賣超：-2 張
  • 投信買賣超：-3127 張
  • 自營商買賣超：-410 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 29.03億 31% 9%
24/6 26.73億 10% 14%
24/5 23.53億 9% 39%
24/4 16.93億 -16% -23%
24/3 21.92億 -0% 25%
24/2 17.60億 -22% 1%

創意(3443-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為一、研究、開發、生產、製造及銷售：各種應用積體電路1.嵌入式記。憶體及邏輯元件。2.設計用元件資料庫。3.設計用自動化工具。二、提供前述產品相關及客戶委託之技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收創意

相關行情

台股首頁我要存股
創意954-10.00%
美元/台幣32.655-0.49%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
創意

82.76%

勝率

#波段回檔股

偏弱
創意

82.76%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
創意

82.76%

勝率

#投信拋棄股

偏弱
創意

82.76%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty