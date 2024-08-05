營收速報 - 創意(3443)7月營收29.03億元年增率高達31.2％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 14:15
今年1-7月累計營收為153.13億元，累計年增率-0.1%。
最新價為954元，近5日股價下跌-20.6%，相關半導體業下跌-3.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3539 張
- 外資買賣超：-2 張
- 投信買賣超：-3127 張
- 自營商買賣超：-410 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|29.03億
|31%
|9%
|24/6
|26.73億
|10%
|14%
|24/5
|23.53億
|9%
|39%
|24/4
|16.93億
|-16%
|-23%
|24/3
|21.92億
|-0%
|25%
|24/2
|17.60億
|-22%
|1%
創意(3443-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為一、研究、開發、生產、製造及銷售：各種應用積體電路1.嵌入式記。憶體及邏輯元件。2.設計用元件資料庫。3.設計用自動化工具。二、提供前述產品相關及客戶委託之技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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