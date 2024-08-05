營收速報 - 2024年8月5日台股中小型公司7月營收一覽（新增0家）
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 07:55
本次公布7月營收一覽
截至台北時間2024年8月5日07:55，彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計59家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
7月已公布營收一覽
截至目前，已公布7月營收報告（資本額<50億）的家數累計達59家。其中營收年增大於 25％有18家，年增小於-20％有8家。
7月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|9家
|介於10～50億
|>= 0%
|9家
|介於10～50億
|< 0%
|3家
|介於10～50億
|<= -20%
|3家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|9家
|小於10億
|>= 0%
|16家
|小於10億
|< 0%
|4家
|小於10億
|<= -20%
|3家
7月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|同亨-電腦及週邊設備業
|1.12億
|144.7%
|永信建-建材營造業
|10.82億
|117.7%
|德律-其他電子業
|5.38億
|112.9%
|其陽-通信網路業
|2.02億
|84.3%
|宏捷科-半導體業
|4.09億
|76.4%
7月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|禾生技-生技醫療業
|1,111萬
|66.1%
|晶相光-半導體業
|1.76億
|27.9%
|山太士-光電業
|1,061萬
|25.1%
|寶元數控-電機機械
|7,985萬
|24.7%
|德鴻-數位雲端
|2,983萬
|20.6%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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