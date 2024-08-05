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鉅亨速報

營收速報 - 2024年8月5日台股中小型公司7月營收一覽（新增0家）

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 07:55

本次公布7月營收一覽

截至台北時間2024年8月5日07:55，彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計59家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
7月已公布營收一覽

截至目前，已公布7月營收報告（資本額<50億）的家數累計達59家。其中營收年增大於 25％有18家，年增小於-20％有8家。

7月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 9家
介於10～50億 >= 0% 9家
介於10～50億 < 0% 3家
介於10～50億 <= -20% 3家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 9家
小於10億 >= 0% 16家
小於10億 < 0% 4家
小於10億 <= -20% 3家

7月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
同亨-電腦及週邊設備業 1.12億 144.7%
永信建-建材營造業 10.82億 117.7%
德律-其他電子業 5.38億 112.9%
其陽-通信網路業 2.02億 84.3%
宏捷科-半導體業 4.09億 76.4%

7月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
禾生技-生技醫療業 1,111萬 66.1%
晶相光-半導體業 1.76億 27.9%
山太士-光電業 1,061萬 25.1%
寶元數控-電機機械 7,985萬 24.7%
德鴻-數位雲端 2,983萬 20.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收電腦及週邊設備業同亨

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同亨29-2.68%
永信建275.5-4.67%
德律131-5.76%
其陽80.5-7.26%
宏捷科99.5-5.69%
晶相光86.9-1.70%
禾生技20.150.65%
山太士33.5-5.53%
寶元數控40.95-4.08%
德鴻35.15-5.54%

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