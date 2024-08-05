〈陸港盤後〉 美國非農風暴來襲 滬指又跌破2,900點

中國 A 股市場三大指數周一（5 日）收盤同步走低，滬指再度跌破 2,900 點，利空是美國非農風暴席捲亞洲，投資人對美國經濟陷入衰退的疑慮加深。

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上周五美國公布了一份爆冷的非農就業數據報告。非農報告顯示，美國 7 月招聘明顯放緩，失業率升至近 3 年來的最高，引發投資人對經濟放緩的擔憂，並擔心聯準會（Fed）等待降息的時間太長了。