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〈陸港盤後〉 美國非農風暴來襲 滬指又跌破2,900點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-05 16:33

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美國非農風暴來襲，滬指又跌破2,900點。（圖：Shutterstock）

中國 A 股市場三大指數周一（5 日）收盤同步走低，滬指再度跌破 2,900 點，利空是美國非農風暴席捲亞洲，投資人對美國經濟陷入衰退的疑慮加深。

滬指周一收盤重挫 1.54% 報 2,860.7 點，深證成指驟跌 1.85% 報 8,395.05 點，創業板指重摔 1.89% 報 1,607.29 點，兩市成交額合計人民幣 7,925 億元。


半導體、軍工、汽車、電力、醫藥、房地產等類股走低，旅遊餐飲、釀酒、教育、零售等消費族群逆勢走高。

香港恒生指數周一收盤下跌 1.46%，報 16,698.36 點，恒生科技指數跌 1.36%，報 3,339.42 點。

美股期貨周一持續走低，那指期貨的跌幅擴大至 3.6%，標普 500 指數期貨跌 1.7%。

美股上周五收盤大幅走低，道瓊大跌逾 600 點，費半暴跌逾 5%，那指步入修正區間。

上周五美國公布了一份爆冷的非農就業數據報告。非農報告顯示，美國 7 月招聘明顯放緩，失業率升至近 3 年來的最高，引發投資人對經濟放緩的擔憂，並擔心聯準會（Fed）等待降息的時間太長了。

美國非農報告出爐後，摩根大通和花旗便修改了預測，Fed 9 月會降息 50 個基點。

歐洲主要股指跌幅擴大，歐洲斯托克 50 指數周一盤中跌 3.3%，德國 DAX 指數跌 2.87%，英國富時 100 指數跌 2.24%，法國 CAC40 指數跌 2.84%。

中國服務業數據報喜，但仍擋不住賣壓。據《財新網》周一報導，中國 7 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 52.1，較 6 月回升 0.9 個百分點。

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中國美國非農報告

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