中國外長痛批：美國以關稅為武器 對各國發動無差別攻擊
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-23 15:00
中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周二（22 日）應約與英國外交大臣拉米（David Lammy）通話，王毅表示，美國以關稅為武器，對各國發動無差別攻擊，正遭到越來越多國家抵制。
依據中國外交部公布的聲明，王毅說，美國以關稅為武器，對各國進行無差別攻擊，公然違反世貿組織（WTO）的規則，損害各國正當權益。
王毅稱，這種將國與國交往倒退回叢林法則的作法，是開歷史倒車，不得人心，不可持續，正遭到越來越多國家的抵制和反對。
王毅表示，中國站出來予以阻止，不僅是為了維護自身正當權益，更是為了維護國際規則，維護多邊貿易體制。中方將繼續堅持高水準對外開放，堅持同各國展開互利共贏合作。
依據中國外交部公布的聲明，拉米說，英方對當前雙邊關係良好發展勢頭表示讚賞，願進一步加強兩國高層及各級別交往，就共同關心的雙多邊議題展開定期對話，共同面臨挑戰。英國始終是開放型國家，堅定支持自由貿易，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。
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