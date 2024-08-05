中國國務院發文 促進服務消費高品質發展

《意見》以中共總書記習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，擴大服務業開放，著力提升服務品質、豐富消費場景、優化消費環境，以創新激發服務消費內生動能，培育服務消費新增長點，為經濟高品質發展提供有力支撐，更好滿足人民群眾個性化、多樣化、品質化服務消費需求。