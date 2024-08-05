中國國務院發文 促進服務消費高品質發展
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:00
據《新華社》上周六（3 日）報導，中國國務院日前印發《關於促進服務消費高品質發展的意見》。
《意見》以中共總書記習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，擴大服務業開放，著力提升服務品質、豐富消費場景、優化消費環境，以創新激發服務消費內生動能，培育服務消費新增長點，為經濟高品質發展提供有力支撐，更好滿足人民群眾個性化、多樣化、品質化服務消費需求。
《意見》提出 6 方面 20 項重點任務：
一是挖掘餐飲住宿、家政服務、養老托育等基礎型消費潛力。
二是激發文化娛樂、旅遊、體育、教育和培訓、居住服務等改善型消費活力。
三是培育壯大數位、綠色、健康等新型消費。
四是增強服務消費動能，創新服務消費場景，加強服務消費品牌培育，放寬服務業市場准入，持續深化電信等領域開放。
五是優化服務消費環境，加強服務消費監管，引導誠信合規經營，完善服務消費標準。
六是強化政策保障，加強財稅金融支持，夯實人才隊伍支撐，提升統計監測水準。相關部門和各地共同開展服務消費提質惠民行動和服務消費季系列促消費活動，持續打造服務消費熱點、推動服務品質提升。
《意見》要求各地區、各部門和有關單位堅決落實黨中央、國務院決策部署，推動各項任務落實落細，共同促進服務消費高品質發展。
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