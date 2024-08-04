〈台股風向球〉美股崩跌又剉咧等 多殺多風暴恐加劇

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-04 11:40

台股上周五崩掉 1004 點，創下史上最大單日跌點紀錄，合計一周來跌點 481 點，呈現連 3 周下跌，7 月以來已跌掉近 1400 點，法人指出，大盤跌破季線位置，接下來恐探 21022 點的半年線支撐，由於目前融資水位仍高達 3259 億元，即便遭逢黑色星期五的襲擊也僅減少逾 33 億元，隨著美股再度重挫、台積電 ADR (TSM-US) 跌超過 5%，台股周一行情又剉咧等，恐怕這周的「多殺多風暴」會加劇。

美國甫公布 7 月非農就業僅新增 11.4 萬人，遠低於市場預期，儘管聯準會可能在年底前的三次會議上降息，但市場憂心經濟軟著陸落空，恐慌指數 VIX 竄升超 25%，市場開始大拋售，周五美股四大指數暴跌，尤其費半指數重挫超過 5%，且台積電 ADR 下跌 5.26%、日月光 ADR (ASX-US) 大跌 6.20%，台股周一警鐘再響。

台股交易員直指，美股再度重挫的態勢，使這波又急又快的修正壓力恐未結束，尤其目前融資水位仍超過 3200 億元，顯示大部分融資籌碼還在場內，融資斷頭的多殺多風暴擴大。

而影響台股的另一大要角外資，更是連賣 4 周，並造成新台幣持續貶值，朝 33 元價位靠攏，目前外資淨空單高達 36,000 餘口，顯示心態依舊偏空。

永豐投顧進一步指出，輝達財報要等到 8 月 28 日才公布，對於 8 月盤勢遠水救不了近火，目前避險資金呈恐慌大逃離，台股恐怕要經歷一陣子多殺多的陣痛期。