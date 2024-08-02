台股慘遭血洗 八大官股護盤買269億創新高 砸90億掃台積電

台股今 (2) 日暴跌千點，外資瘋狂倒貨 966 億元，雙雙改寫史上最大紀錄，金管會對外信心喊話，八大官股券商護盤也動起來，加大力道大買台股 269.06 億元，同寫單日史上最大買超紀錄，其中光是台積電 (2330-TW)，就合力買超 90 億元。