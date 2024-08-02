台股慘遭血洗 八大官股護盤買269億創新高 砸90億掃台積電
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-02 23:39
台股今 (2) 日暴跌千點，外資瘋狂倒貨 966 億元，雙雙改寫史上最大紀錄，金管會對外信心喊話，八大官股券商護盤也動起來，加大力道大買台股 269.06 億元，同寫單日史上最大買超紀錄，其中光是台積電 (2330-TW)，就合力買超 90 億元。
觀察八大官股券商今天買超標的，第一名為台積電 90.2 億元，第二名為鴻海 (2317-TW) 24.4 億元，第三、四名分別為廣達 (2382-TW) 8.3 億元、聯發科 (2454-TW) 7.8 億元，第六名為欣興 (3037-TW) 5.7 億元，第十則為世芯 - KY(3661-TW) 3.2 億元。
台股高股息 ETF 今天遭到外資大砍，但八大官股券商逆勢低接，其中，國泰永續高股息獲得買超 5.9 億元，為第四名；市值型 ETF 元大台灣 50 及復華台灣科技優息、群益台灣精選高息，各獲買超約 4、5 億元，分列第七至九名。
金管會表示，截至今年 8 月 1 日，信用交易之整戶擔保維持率為 170.33%。外資借券賣出成交值占市場成交值比率於 8/1 為 2.89%，強調會密切關注國際金融市場變化。
日盛投信台股投資研究團隊表示，觀察台灣經濟基本面，仍預期下半年台灣製造與非製造業景氣持穩。此外，上市櫃公司第二季營收年增 14.8%，季增 10%，表現不俗，台股第二季法說會將密集展開，預期展望能見度可望日漸明朗，提高法說會報喜機率。
產業方面，AI Server 供應鏈第三季開始進入出貨旺季，基本面相對較佳，此外，包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸等，以及 AI PC / 手機相關零組件、電子紙、IC 通路、低軌衛星、金融、紡織、風電等類股皆可關注。
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